По следам императоров и к горячим источникам: куда поехать челябинцам в ноябре

В Челябинской области и соседних регионах ноябрь обещает насыщенную туристическую афишу. Туристов зовут на термальные источники, первые горнолыжные трассы, экскурсии в монастыри и киностудию, а также гастропоездки по уральским городам. Сколько стоит отдохнуть и какие маршруты доступны уже сейчас — рассказывает URA.RU.

Гастрономический тур в Миасс под названием «Дом пельменя и Шоколадная фабрика» пройдет 4 ноября. Стоимость определили в 4 200 рублей. Туристов ждет экскурсия по дому купца Смирнова и единственному в России музею пельменя с мастер-классом по лепке и дегустацией. Также в программу включили обзорную экскурсию по Миассу с посещением парка «Бюрократ» и визит на фабрику по производству чая, кофе и шоколада с дегустацией.

В двухдневный тур «Магнитогорск: от металлургии до агрокультуры» пройдет с 3 по 4 ноября. За билет придется выложить 11 600 рублей. В первый день — заселение в гостиницу, обед, обзорная экскурсия по городу и свободное время для посещения парка «Притяжение» или аквапарка. Во второй день запланирована экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат, однако она оплачивается дополнительно. Тех, кто предпочтет свободное время, автобус заберет перед обедом на посещение агрохолдинга «Ситно» вместе с остальной группой.

Тур «Духовный центр: Далматово» пройдет 8 ноября. Стоимость билета — три тысячи рублей. В программу включили поездку в старинный город Далматово с экскурсией по Успенскому Далматовскому монастырю, где хранятся мощи старца Далмата. Для желающих также доступно посещение святого источника.

Поездка в музей военной техники в Верхней Пышме запланирована на 8 ноября. За 4 100 рублей челябинцам проведут экскурсию в музее, включающем павильоны с военной и автомобильной техникой, авиацией, а также открытую площадку.

Билет в тур «По деревням и весям: от кочана до пима» обойдется в 4 300 рублей. Поездка состоится 9 ноября. В программе: посещение Красноармейского района, краеведческий музей, мечеть и храм, старорусский обед с щами и пирожками, библиотека и посещение производств — валяльного цеха и фермерского хозяйства по выращиванию капусты.

Тур в Сысерть на фарфоровый завод отправится 9 ноября, стоимость — 3 900 рублей. Гостей ждет экскурсия на Сысертском заводе художественного фарфора с мастер-классом, а также прогулка по природному парку «Бажовские места» с посещением озера Тальков Камень.

Промтур «Магнитогорск: здесь сильные руки плавят металл!» пройдет 15 ноября. Стоимость билета — 4 900 рублей. Программа включает знакомство с памятниками «Палатка» и «Тыл — фронту» и экскурсию на Магнитогорский металлургический комбинат с посещением доменного и прокатного цехов.

Гастротур «Сделано в Никольском» запланирован на 16 ноября. Цена билета — 4 200 рублей. Гостей ждут фильм о производстве в Никольском, дегустация сыров и молочной продукции, экскурсия по ферме, обед, мастер-класс по сыру и прогулка к озеру Тальков Камень.

Поездка на горячий источник «Советский» в Тюмени состоится 22 ноября. Стоимость тура — 5 500 рублей. Температура воды в источнике достигает +48 °C. В распоряжении отдыхающих большой бассейн-джакузи площадью 600 квадратных метров, оборудованный гидропушками, форсунками, водопадом и детской зоной. Рядом находится озеро с минеральной водой, охлажденной до +42 и +37 °C. В стоимость тура включено транспортное сопровождение и пятичасовое купание на территории комплекса.

Экскурсия в Свердловскую область к святым местам «Ганина Яма и Ново-Тихвинский монастырь» запланирована на 23 ноября. Цена поездки — 2 400 рублей. Программа включает посещение Храма на Крови, Ново-Тихвинского женского монастыря и монастырского комплекса «Во имя царственных страстотерпцев» на месте бывшего захоронения царской семьи.

29 ноября челябинцев ждет экскурсия на Свердловскую киностудию. Стоимость поездки — 3 500 рублей. Гостям расскажут историю уральского кинопроизводства, проведут по павильонам и творческим цехам — от студий мультипликации и звука до грима и спецэффектов.

30 ноября состоятся сразу два гастротура. Первый — «В гостях у Кузюков» в Златоусте, стоимость — 4 700 рублей. Программа включает прогулку по экотропе Семибратка в нацпарке «Таганай», дегустацию уральской кухни в «Счастливом Кузюке» и посещение горного парка Бажова. В меню — традиционные блюда региона: пельмени с косулей и щукой, жаркое из дичи, черемуховый торт и Иван-чай.