Цены на техосмотр автомобилей вырастут для челябинцев с 2026 года
Фото: Илья Московец © URA.RU
Челябинская область с 2026 года готовится индексировать тарифы на техосмотр в сторону повышения. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
«В Челябинской области тариф на проведение технического осмотра легковых автомобилей будет увеличен согласно постановлению регионального правительства. С 1 января 2026 года стоимость услуги вырастет с 1097 до 1201 рубля», — говорится в документе.
Обязанность прохождения технического осмотра сохраняется за владельцами легковых автомобилей при перерегистрации транспортных средств старше четырех лет, а также при внесении изменений в их конструкцию. По результатам проверки ежегодно оформляется свыше 5,4 миллиона диагностических карт. Тарифы на проведение технического осмотра утверждаются на региональном уровне и рассчитываются в соответствии с методикой, разработанной Федеральной антимонопольной службой.
Также, начиная с 1 сентября 2025 года, в соответствии с изменениями в Налоговый кодекс, введена дополнительная пошлина в размере 500 рублей за внесение информации в информационную систему техосмотра МВД при оформлении диагностической карты. Министерство ранее разъясняло, что эту пошлину вносит владелец автомобиля, помимо установленного тарифа на технический осмотр.
