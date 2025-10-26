Цены на техосмотр автомобилей вырастут для челябинцев с 2026 года

Цены на техосмотр для жителей Челябинской области вырастут с 2026 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинская область с 2026 года готовится индексировать тарифы на техосмотр в сторону повышения. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«В Челябинской области тариф на проведение технического осмотра легковых автомобилей будет увеличен согласно постановлению регионального правительства. С 1 января 2026 года стоимость услуги вырастет с 1097 до 1201 рубля», — говорится в документе.

Обязанность прохождения технического осмотра сохраняется за владельцами легковых автомобилей при перерегистрации транспортных средств старше четырех лет, а также при внесении изменений в их конструкцию. По результатам проверки ежегодно оформляется свыше 5,4 миллиона диагностических карт. Тарифы на проведение технического осмотра утверждаются на региональном уровне и рассчитываются в соответствии с методикой, разработанной Федеральной антимонопольной службой.

Продолжение после рекламы