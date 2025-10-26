Стало известно, кому готовы хорошо платить в Челябинской области

Специалисты в области промышленности, строительства и логистики по-прежнему востребованы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области уровень средних предлагаемых зарплат по вакансиям с фиксированным графиком увеличился на 18% и достиг 75 747 рублей в месяц по итогам третьего квартала 2025 года. Весомее всего выросли зарплатные предложения для геодезистов, водителей пассажирского транспорта и сушистов. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито Работа».

«Самый высокий прирост зарплатных предложений в регионе зафиксирован среди геодезистов (+69%), которые в III квартале 2025 года могли рассчитывать в среднем на 155 847 рублей в месяц, и среди водителей пассажирского транспорта (+69%) — кандидатам предлагали порядка 99 217 рублей в месяц при условии фиксированного графика. Также значительно выросли зарплатные предложения для сушистов (+69%), в среднем — до 81 342 рублей в месяц», — говорится в исследовании.