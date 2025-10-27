Взрыв в Копейске, проезд подорожает, бывший вице-мэр погиб, Юревич проиграл: девять челябинских событий

Минувшая неделя стала траурной для Челябинской области из-за взрыва в Копейске, унесшего 12 жизней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На минувшей неделе Челябинская область оказалась в центре внимания из-за трагического взрыва на предприятии в Копейске, унесшего жизни 12 человек. Еще 11 считаются без вести пропавшими. Об этом и других главных событиях, произошедших с 20 по 26 октября, читайте в дайджесте URA.RU.

Взрыв в Копейске

На одном из предприятий Копейска в ночь на 23 октября произошел взрыв. О характерных звуках сперва сообщили жители, после информацию подтвердил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Почти сразу стало известно, что без жертв не обошлось. По состоянию на момент написания материала известно о 12 погибших, еще 11 числятся пропавшими без вести. Семьям погибших пообещали выплатить компенсации: три миллиона рублей от страховой компании, десять — от завода. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Всю последнюю информацию о произошедшем на заводе в Копейске можно найти в сюжете URA.RU.

Гибель бывшего вице-мэра

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев отправился на СВО весной 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший заместитель главы администрации Челябинска Сергей Репринцев погиб в специальной военной операции (СВО). Церемония прощания с ним состоялась в Магнитогорске. Весной 2025 года Репринцев направился в зону проведения СВО. Ранее в отношении него велось уголовное расследование по фактам коррупции. Следствие полагает, что, занимая должность в органах власти, Репринцев получил от заинтересованных лиц не менее 10 миллионов рублей за содействие в согласовании градостроительных документов по Советскому району города.

Главе не дали уволиться

Константин Моисеев был главой Варненского района с ноября 2015 года, по профессии он врач Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Варненского района Челябинской области Константин Моисеев подал в местное Собрание депутатов заявление об отставке. Парламентарии проголосовали против, отказав в досрочном увольнении. В период его руководства муниципалитет входил в число наиболее благополучных в регионе. Нового мэра на территории изберут 25 ноября на фоне преобразования района в округ.

Юревич против Малахова

Адвокаты Михаила Юревича посчитали озвученную на ТВ информацию о подзащитном порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу не удалось выиграть суд по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации против ведущего телешоу «Малахов» Андрея Малахова и телеканала «Россия 1». Савеловский районный суд Москвы отклонил иск на сумму 120 миллионов рублей, поданный представителями экс-главы региона и основателя национализированного холдинга «Макфа». Ему показалась порочащей честь информация, озвученная в эфире федерального телеканала. Во время выпуска бывшего губернатора обвинили в коррупции.

Подорожал проезд

Льготный тариф также повысится: теперь проезд по данной категории обойдется в 20 рублей, что на три рубля больше прежней стоимости (17 рублей) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской агломерации с 1 ноября будет увеличена стоимость проезда на общественном транспорте. Изменения затронут Челябинск, Копейск, Аргаяшский, Еманжелинский, Еткульский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский и Сосновский районы. Цена проездного билета увеличится до 1600 рублей, в то время как ранее она составляла 1450 рублей. При оплате транспортной картой стоимость одной поездки составит 40 рублей, что на шесть рублей выше предыдущей цены. Для пассажиров, использующих банковскую карту, ставка увеличится с 37 до 44 рублей. В случае оплаты наличными потребуется заплатить 50 рублей вместо прежних 43 рублей.

Пропавшая туристка

Была найдена туристка, которую четыре дня искали на горе Иремель. Женщина отправилась в поход с группой, но приняла решение отклониться и пойти своим маршрутом. Она заблудилась. Потерявшуюся обнаружили волонтеры в районе Тыгынских болот. У туристки отморожены конечности.

Кучитаров проведет за решеткой меньший срок

Первоначально суд назначил Ринату Кучитарову наказание в виде лишения свободы на 6 лет 9 месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Областной суд принял решение о снижении срока лишения свободы для бывшего руководителя комитета дорожного хозяйства города Рината Кучитарова на один год. Теперь он проведет в колонии 5 лет и 9 месяцев. Осужденный был признан виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. Кучитаров заключил ряд договоров, предусматривающих проведение работ по озеленению в областном центре. По версии следствия, стоимость первого этапа этих работ была необоснованно увеличена. Также экс-глава комитета дорожного хозяйства Дмитрий Шиляев получил условный срок за взятку.

Обыски в Копейске

Сотрудников администрации города Копейска и работников ФКУ ИК № 8 ГУФСИН подозревают в присвоении более двух десятков миллионов рублей, предназначенных для проведения работ по благоустройству аллеи Славы. Общая стоимость контракта превышала 51 миллион рублей. Как установило следствие, через аффилированные структуры было выведено не менее 22 миллионов рублей. Это причинило бюджету солидный ущерб.

