23 сентября 2020
22 сентября 2020

В ЯНАО продлили выплаты за борьбу с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Респираторный цех на производственном предприятии «Уралспецзащита». Свердловская область, Полевской, производство, защита, респиратор, респираторная маска, маска на лицо, covid-19, covid19, коронавирус, респираторный цех, изготовление респираторов
Ямальские медики получат «коронавирусные» премии за сентябрь Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Выплаты работникам, ведущим в ЯНАО борьбу с коронавирусом, продлили на месяц. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов. Подписанное им постановление появилось на сайте окружного правительства.

Утвержденный Артюховым документ изменил срок выдачи стимулирующих выплат. Медики начали получать деньги от правительства ЯНАО в апреле и должны были закончить в августе. Губернатор продлил этот период еще и на сентябрь. «Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 9 сентября 2020 года», — уточняется в документе.

По решению правительства ЯНАО, борцам с коронавирусом в регионе положены дополнительные премии, которые прибавляются к федеральным выплатам. Врачи получают 70 тысяч рублей, медсестры — по 50 тысяч, младший персонал — по 30 тысяч, а другие работники — по 20 тысяч.

В больницах ЯНАО неоднократно случались скандалы, связанные с выплатами по коронавирусу. В июле почти сотню ямальских медиков оставили без региональных премий на сумму 2 млн рублей. В дело пришлось вмешаться окружной прокуратуре.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...