В ЯНАО продлили выплаты за борьбу с коронавирусом

Выплаты работникам, ведущим в ЯНАО борьбу с коронавирусом, продлили на месяц. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов. Подписанное им постановление появилось на сайте окружного правительства.
Утвержденный Артюховым документ изменил срок выдачи стимулирующих выплат. Медики начали получать деньги от правительства ЯНАО в апреле и должны были закончить в августе. Губернатор продлил этот период еще и на сентябрь. «Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 9 сентября 2020 года», — уточняется в документе.
По решению правительства ЯНАО, борцам с коронавирусом в регионе положены дополнительные премии, которые прибавляются к федеральным выплатам. Врачи получают 70 тысяч рублей, медсестры — по 50 тысяч, младший персонал — по 30 тысяч, а другие работники — по 20 тысяч.
В больницах ЯНАО неоднократно случались скандалы, связанные с выплатами по коронавирусу. В июле почти сотню ямальских медиков оставили без региональных премий на сумму 2 млн рублей. В дело пришлось вмешаться окружной прокуратуре.
Подписывайтесь на URA.RU в