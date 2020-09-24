Собянин переводит Сбербанк и «Яндекс» на карантин

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Сергей Собянин посадил на карантин крупнейшие компании в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил крупные компании снова перевести часть работников на удаленку. Среди них оказались «Яндекс», Сбербанк и «Ростех», уверяет источник, близкий к мэрии.

«В связи с <…> изменением динамики заболеваемости COVID-19 убедительно прошу реализовать меры по частичному переводу сотрудников на дистанционный режим работы», — цитирует письмо Собянина РБК. Также причиной перевода назван новый сезон ОРВИ.

Список не ограничится этими компаниями. Ожидается, что такие письма получат 5 тысяч московских предприятий, утверждает telegram-канал РИА «Новости». В документе Собянин также подчеркнул, что рабочие процессы компаний и интересы потребителей не должны пострадать.

24 сентября глава Сбербанка Герман Греф показал новый логотип компании, сообщает телеканал 360. В тот же день в Европе заявили об обострении ситуации с коронавирусом, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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