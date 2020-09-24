Трамп стал российским журналистом в фейковом видео. Реакция западных СМИ

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, флаг сша, выступление с трибуны, трамп дональд, флаг нато
Американский президент представлен в виде журналиста RT Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Западные СМИ раскритиковали шуточный ролик телеканала RT, в котором президент США Дональд Трамп представлен в виде корреспондента этого российского информационного агентства. По мнению иностранных журналистов, видео вызывает опасения из-за представления Трампа в качестве марионетки Кремля.

«Именно так Кремль видит предстоящие выборы, а российские государственные СМИ представляют Трампа марионеткой Путина», — цитирует RT журналистов The Daily Beast. По их мнению, сам ролик провоцирует беспокойство.

Агентство The Huffington Post также высказало опасения по поводу опубликованного российскими коллегами ролика. По их мнению, видеоматериал может повлиять на исход президентских выборов в США.

В самом видеоролике, опубликованном на Youtube-канале RT, Дональд Трамп прибывает в московскую редакцию агентства и заходит в собственный кабинет. Там он признается, что счастлив на новом месте и хвастается многомиллионными гонорарами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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