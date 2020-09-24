Западные СМИ раскритиковали шуточный ролик телеканала RT, в котором президент США Дональд Трамп представлен в виде корреспондента этого российского информационного агентства. По мнению иностранных журналистов, видео вызывает опасения из-за представления Трампа в качестве марионетки Кремля.
«Именно так Кремль видит предстоящие выборы, а российские государственные СМИ представляют Трампа марионеткой Путина», — цитирует RT журналистов The Daily Beast. По их мнению, сам ролик провоцирует беспокойство.
Агентство The Huffington Post также высказало опасения по поводу опубликованного российскими коллегами ролика. По их мнению, видеоматериал может повлиять на исход президентских выборов в США.
В самом видеоролике, опубликованном на
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