24 сентября 2020

В Госдуме предложили помогать бедным россиянам бесплатной едой

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В Госдуме разрабатывают законопроект о продуктовых сертификатах для малоимущих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Депутаты фракции ЛДПР разрабатывают законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам парламентария, сложная экономическая ситуация в стране актуализировала тему бесплатных продуктовых наборов, продуктовых карточек и других форм прямой социальной поддержки малообеспеченных. «Мы приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума). Такой сертификат можно было бы реализовать в торговой организации», — написал Нилов.

Чтобы избежать случаев злоупотребления в обороте сертификатов, их обналичивания или покупки алкоголя и табака, парламентарий предложил составить перечень продуктов питания, которые будут доступны к покупке на сертификат. Определением такого перечня, предположительно, должно заниматься правительство. Что касается самого механизма, он прост, уверен Ярослав Нилов: владелец сертификата покупает в магазине продукты на фиксированную сумму, после чего деньги компенсируются организации из бюджета.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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