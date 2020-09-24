Кудрин назвал условие, при котором пенсии могли вырасти на треть

Власти России обсуждали повышение пенсионного возраста еще в 2008 году, рассказал Алексей Кудрин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пенсионный возраст в России могли повысить еще во время кризиса 2008—2010 года, но решение так и не было принято. Если бы все случилось иначе, сейчас пенсии россиян были бы значительно выше. Об этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин [министр финансов РФ в 2000—2011 годах] написал в книге «Экономическое развитие России», которая выйдет в конце сентября.

По словам Кудрина, в то время власти действительно вели активные дискуссии о повышении пенсионного возраста. «Но тогда решение принято не было. Если бы было принято, то через 10 лет уже имели бы эффект — пенсии были бы значительно выше, ориентировочно на треть, при этом государство могло бы больше средств направлять на развитие. У нас не растут доли расходов в ВВП на здравоохранение, на образование, на инфраструктуру», — приводит газета «Известия» цитату Алексея Кудрина из книги.

Заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская подтвердила, что в 2008 году власти действительно обсуждали повышение пенсионного возраста. Аргументы против перевесили. Основные из них были связаны с тем, что в стране еще низкая продолжительность жизни [«люди не доживают»], а также с тем, что в кризис люди теряют работу, поэтому странно говорить о повышении возраста в таких условиях. По словам собеседницы издания, если бы пенсионная реформа началась тогда, это бы позволило выбрать более медленную скорость повышения, сделать этот процесс менее болезненным для людей. Но уверенности в том, что уже сейчас пенсии россиян были бы выше, у нее нет.