В Тюменском районе выбрали главу и председателя думы

На первом заседании думы Тюменского района четвертого созыва главой муниципалитета была переизбрана Светлана Иванова, которая занимает этот пост с 2015 года. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Там также уточнили, что председателем местной думы стал Валентин Клименко.
«От решений вновь избранных думы и главы зависит, как дальше будет развиваться Тюменский район, который мы не зря называем столичным. У района хорошие инвестиционные перспективы, здесь сосредоточена четверть агропромышленного потенциала региона. Наша с вами основная задача заключается в повышении качества жизни людей», — заявил во время заседания думы Тюменского района губернатор области Александр Моор.
Светлана Иванова родилась 23 августа 1973 года в Заводоуковске. На должность главы администрации Тюменского района впервые она была назначена 27 февраля 2015 года.
«В числе основных направлений нашей работы — дальнейшее развитие дорожной инфраструктуры, социальной сферы, ЖКХ, сельскохозяйственного кластера, создание благоприятного инвестиционного климата. Но главный приоритет — создание комфортной среды для жизни людей», — пояснила Иванова после переизбрания.
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