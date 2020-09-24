В Челябинской области силовики разгромили похоронный синдикат

Уголовное дело директора-«похоронщицы» завершено Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области завершено уголовное дело экс-директора муниципального казенного учреждения «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» (КПРУ) Ольги Самосуевой. Женщина обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по региону. В ближайшее время она предстанет перед судом.

«По данным следствия, обвиняемая в 2011—2018 годах незаконно, без договоров аренды предоставила организации земельные участки для осуществления коммерческой деятельности, получив за это взятку в размере свыше 2,7 млн рублей. Также обвиняемая неоднократно начисляла себе зарплату, хотя в это время отдыхала за пределами региона», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

По версии силовиков, КПРУ восемь лет продвигало на рынке ООО «Евросервис», бесплатно (для бюджета) предоставляя фирме участки для торговли на кладбищах. Также Главное контрольное управление области установило факт приемки сомнительных работ: согласно акту, один человек с опрыскивателем обработал от клещей 250 гектаров кладбищ, на которых еще лежал снег.

Ранее по обвинению в мошенничестве и получении взятки от того же ООО «Евросервис» задержали предшественника Самосуевой — Евгения Могулевцева. Он был смотрителем Левобережного кладбища, которое контролировал считавшийся криминальным авторитетом Валентин Хаванцев по прозвищу Хаванец. Последний участвовал в переделе бизнеса в Магнитогорске в 1990-е. Его родного брата Александра Хаванцева расстрелял киллер в 2003 году, а дочь является директором и учредителем ООО «Евросервис». Могулевцева называют «крестным сыном» Хаванца.