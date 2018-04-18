«Крестный сын» авторитета захватил бизнес на родине губернатора

19:50 18 апреля 2018 0

Рынок ритуальных услуг считается одной из самых «теневых» сфер экономики Фото: depositphotos.com © URA.RU

Рынок похоронных услуг Магнитогорска, оцениваемый в полторы сотни миллионов рублей, фактически монополизировала группа бизнесменов, которую ассоциируют с криминалитетом. Чиновников вводят в заблуждение или как-то стимулируют закрыть на все это глаза. Силовики пока не применяют жесткие санкции. Кто стоит за всем переделом — разбирались корреспонденты «URA.RU».

Рынок похоронных услуг Магнитогорска, родины губернатора Бориса Дубровского, оценивается в полторы сотни миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По статистике, в Магнитогорске в месяц в среднем умирает 450 человек. По самым скромным подсчетам, средняя стоимость похорон — около 30 тысяч рублей. В год это более 160 млн рублей наличными. И за последние годы этот денежный поток удавалось контролировать известному в городе похоронщику Евгению Могулевцеву. Он был смотрителем на Левобережном кладбище, которое на тот момент контролировал считавшийся криминальным авторитетом Валентин Хаванцев по прозвищу «Хованец», сообщили «URA.RU» в одной из силовых структур. По оперативным данным, последний активно участвовал в переделе бизнеса в Магнитогорске в «лихие 1990-е». Его родного брата Александра Хаванцева расстрелял киллер в 2003 году. А дочь Татьяна Хаванцева до сих пор владеет авторынком в Левобережном районе, доставшимся семье во времена криминальных разборок.

Сейчас Татьяна Хаванцева является директором и учредителем ООО «Евросервис» и «Ангел-М» (совладельцем была Оксана Могулевцева, супруга Евгения Могулевцева), специализирующихся на похоронных услугах. Ее отец скончался. Но воспитанный им Евгений Могулевцев работает директором муниципального предприятия «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» (КПРУ), которое от имени администрации ответственно за захоронения невостребованных, неопознанных тел, а также оказанию других услуг по погребению. Вместе с одноименным муниципальным казенным учреждением КПРУ, которое занимается содержанием кладбищ в городе, они заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. И установили монополию на рынке.

Скриншот: Sbis

Внимание на нездоровую ситуацию рынка ритуальных услуг в Магнитогорске совсем недавно обратило межрегиональное некоммерческое партнерство «Профессиональное похоронное объединение». Расследование этой организации подтвердило подозрение в аффилированности муниципальных предприятий с фирмой «Евросервис».

Так, МП КПРУ платит по 5,5 млн в год за аренду катафалков у компании Оксаны Могулевцевой. А сотрудники МКУ КПРУ при продаже оград, столов, лавок, услуг по копке могил и тому подобных почему-то выдают товарные чеки ООО «Евросервис». Под видом торговли оградками, они берут деньги за выделение земельных участков под могилы, которые обязаны выделять бесплатно. «Евросервис» разместил производство памятников и оградок на территории кладбищ, а сотрудники МКУ КПРУ торгуют ими от имени частной фирмы. Кроме того, работники ООО «Евросервис» вместе с сотрудниками МУП КПРУ и родственниками усопших выезжают на место захоронения и предлагают свои услуги. А примерно девять сотрудников МКУ КПРУ параллельно трудоустроены или сотрудничают с «Евросервисом».

Все эти нарушения зафиксированы на видео. В управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области подано обращение с перечислением всех незаконных действий. УФАС провело проверку и возбудило дело.

Евгений Могулевцев, до которого дозвонились корреспонденты «URA.RU», отказался от комментариев, рекомендовав обратиться в УФАС. В надзорном ведомстве сообщили, что заседание по делу о сговоре на рынке ритуальных услуг Магнитогорска назначено на 24 апреля. Похоронщики намерены дождаться итога разбирательства, после чего направить материалы в правоохранительные органы, поскольку усматривают в сложившейся ситуации явные признаки коррупции.

Рынок ритуальных услуг «лихорадило» в последние годы и в Челябинске. Конфликты между похоронщиками заканчивались стрельбой, ночным поджогом катафалков, в машину одного из участников рынка втыкали топор с двумя гвоздиками. В Магнитогорске до громких криминальных разборок пока не доходит.