В Кремле оценили высказывания о нелегитимности Лукашенко

Дмитрий Песков заявил, что мнение других стран не повлияет на отношение РФ и Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Высказывания представителей разных стран о президентстве лидера Белоруссии Александра Лукашенко являются косвенным вмешательством в дела республики. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не приветствуем подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств. Мы считаем, что они противоречат международному праву. Они не способствуют развития диалога и, по сути, являются косвенным вмешательством во внутренние дела республики», — сказал Песков. По его словам, такие действия будут затруднять диалог этих государств с Белоруссией. Пресс-секретарь подчеркнул, что позиции других стран не могут повлиять на развитие российско-белорусских отношений.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал инаугурацию президента Белоруссии на новый срок нелегитимной, передает «Национальная служба новостей». Лукашенко заявил, что вступление в должность президента может критиковаться только в том случае, если мероприятие было проведено не по закону.