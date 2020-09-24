Лукашенко ответил на обвинения в тайной инаугурации

Александр Лукашенко заявил, что не обязан никого уведомлять о церемонии Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Минск не обязан заранее уведомлять кого-либо о проведении церемонии инаугурации президента. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«По-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны», — цитирует агентство БелТА Лукашенко. По его словам, на инаугурацию были приглашены около двух тысяч человек, и сохранить это в тайне «практически невозможно». При этом он подчеркнул, что об инаугурации 23 сентября сообщали telegram-каналы.

Как заявил белорусский лидер, вступление в должность президента может критиковаться только в том случае, если мероприятие было проведено не по закону. «У нас, по-моему, все законодательные нормы были соблюдены. Кому надо было знать об этом, они знали», — сказал Лукашенко.

Лукашенко вступил в должность президента республики 23 сентября. Церемония инаугурации прошла тайно во Дворце Независимости. О том, что президент вступит в должность, не знали даже некоторые министры. Позже в Евросоюзе заявили, что инаугурация президента Белоруссии на новый срок была не легитимной. В объединении не признали результаты выборов и собираются пересмотреть отношения с Белоруссией.