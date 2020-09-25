Музыкальный продюсер Виктор Дробыш опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором запечатлена госпитализация певицы Валерии, что озадачило пользователей соцсети. Позже супруг артистки Иосиф Пригожин объяснил, где и когда была сделана запись.
Дробыш опубликовал видео 25 сентября. На нем видно, как врачи везут певицу на каталке в карету скорой помощи. Действие, очевидно, происходит не в России. «Валерия! С песней по жизни. Как же я все?-таки люблю эту сильную, красивую женщину. Люблю по-братски. <…>. Конечно, чтобы набрать много просмотров, я должен был написать: страшная трагедия в семье Пригожина. Но шутить на эту тему не хочу. Всем здоровья», — подписал публикацию продюсер. Пользователи стали спрашивать, что произошло с Валерией, но автор не ответил.
Позже ситуацию прояснил супруг певицы, продюсер Иосиф Пригожин. В беседе с «Пятым каналом» он заявил, что видео было сделано больше года назад: «Да это было прошлым летом! Вирус был какой-то, сутки длящийся. Температура 40 градусов была. Плохо было так, что она двигаться не могла. У нее озноб был».
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