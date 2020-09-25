25 сентября 2020

Продюсер Дробыш показал видео с госпитализацией певицы Валерии. Пригожин все объяснил

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, пригожин иосиф, певица валерия
Виктор Дробыш опубликовал видео с госпитализацией певицы Валерии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором запечатлена госпитализация певицы Валерии, что озадачило пользователей соцсети. Позже супруг артистки Иосиф Пригожин объяснил, где и когда была сделана запись.

Дробыш опубликовал видео 25 сентября. На нем видно, как врачи везут певицу на каталке в карету скорой помощи. Действие, очевидно, происходит не в России. «Валерия! С песней по жизни. Как же я все?-таки люблю эту сильную, красивую женщину. Люблю по-братски. <…>. Конечно, чтобы набрать много просмотров, я должен был написать: страшная трагедия в семье Пригожина. Но шутить на эту тему не хочу. Всем здоровья», — подписал публикацию продюсер. Пользователи стали спрашивать, что произошло с Валерией, но автор не ответил.

Позже ситуацию прояснил супруг певицы, продюсер Иосиф Пригожин. В беседе с «Пятым каналом» он заявил, что видео было сделано больше года назад: «Да это было прошлым летом! Вирус был какой-то, сутки длящийся. Температура 40 градусов была. Плохо было так, что она двигаться не могла. У нее озноб был».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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