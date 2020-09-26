На участника акции в защиту Фургала завели первое уголовное дело

Ранее участники акций в поддержку Фургала отделывались административными наказаниями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Следственный комитет в Хабаровске завел первое уголовное дело на участника акций в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Водителю «Фургаломобиля» Денису Посметюхину вменяют применение насилия к полицейским.

«В Хабаровске Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) против Дениса Посметюхина, участника акций в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала», — сообщил адвокат от ОВД-Инфо Алексей Петренко, который защищает активиста.

По версии следствия, 25 сентября водитель «Фургаломобиля» Посметюхин брызнул перцовым баллончиком в сторону силовиков. Тогда полицейские и судебные приставы попытались вытащить мужчину из автомобиля, из-за чего между ними и участниками акций произошла стычка. Посметюхина задержали 26 сентября, подозреваемого доставили в следственное управление СК по Хабаровскому краю. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Также на активиста составили административный протокол за участие в несогласованной акции 7 сентября, создавшей помехи в движении транспорта и пешеходов. Суд оштрафовал Посметюхина на 10 тысяч рублей.

С начала июля в Хабаровском крае проходят несанкционированные протесты. Они начались после ареста тогдашнего главы региона Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств и покушений на региональных предпринимателей в 2004—2005 годах. Бывший глава региона не признает свою вину уже третий месяц, сообщает « Царьград ». До случая с Посметюхиным уголовных дел на участников акций не заводилось — активисты отделывались административными наказаниями.