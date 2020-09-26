Когда решится вопрос о надбавках врачам за коронавирус. Медики просят о справедливости

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Клипарт. Магнитогорск, ребенок, младенец, медик
Медики просят сделать выплаты адресными и справедливыми Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Обсуждение нового подхода к начислению выплат медработникам за работу во время пандемии может пройти в правительстве РФ на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Нам известно о предложении представителей медицинской общественности обсудить новые подходы к организации оказания медицинской помощи и работы медперсонала в условиях пандемии COVID-19, а также совершенствования принципов начисления дополнительных выплат медицинским работникам за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, в том числе с учетом фактически отработанного времени, на площадке правительства», — заявил источник ТАСС. По данным агентства, такая встреча может состояться уже на следующей неделе.

Ранее российские медики выступили с предложением изменить подходы к начислению выплат, сделав их более адресными и справедливыми. Позже в Общественной палате РФ предложили обсудить эти инициативы на площадке федерального правительства.

Дополнительные выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами, были введены по поручению президента Владимира Путина. Врачам платят дополнительно по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшерам и медсестрам — 50 тысяч, младшему медперсоналу — 25 тысяч. Срок действия выплат продлевался уже несколько раз.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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