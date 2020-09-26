Обсуждение нового подхода к начислению выплат медработникам за работу во время пандемии может пройти в правительстве РФ на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Нам известно о предложении представителей медицинской общественности обсудить новые подходы к организации оказания медицинской помощи и работы медперсонала в условиях пандемии COVID-19, а также совершенствования принципов начисления дополнительных выплат медицинским работникам за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, в том числе с учетом фактически отработанного времени, на площадке правительства», — заявил источник ТАСС. По данным агентства, такая встреча может состояться уже на следующей неделе.
Ранее российские медики выступили с предложением изменить подходы к начислению выплат, сделав их более адресными и справедливыми. Позже в Общественной палате РФ предложили обсудить эти инициативы на площадке федерального правительства.
Дополнительные выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами, были введены по поручению президента Владимира Путина. Врачам платят дополнительно по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшерам и медсестрам — 50 тысяч, младшему медперсоналу — 25 тысяч. Срок действия выплат продлевался уже несколько раз.