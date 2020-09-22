22 сентября 2020

Кто получит выплаты из-за коронавируса в сентябре. Список

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Клипарт
Российские врачи, работающие в «красной зоне», получат еще по 80 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Медицинские работники, работающие с зараженными коронавирусом будут получать стимулирующие выплаты до конца сентября. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, вступает в силу 23 сентября.

«Кабмин продлил до конца сентября срок стимулирующих выплат медикам», — пишет «Парламентская газета».

Деньги получат:

  • врачи,
  • водители «скорой помощи»,
  • средний медицинский персонал,
  • фельдшеры,
  • медсестры,
  • врачи общей практики,
  • инфекционисты,
  • анестезиологи,
  • реаниматологи.

Врачам заплатят 80 тысяч рублей в месяц, фельдшерам и медсестрам — 50 тысяч, младшему медперсоналу — 25 тысяч, пишет издание. Мишустин подписал постановление, предполагающее продление выплат медицинским работникам 14 сентября, пишет RT. Работников соцучреждений государство будет поддерживать до середины октября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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