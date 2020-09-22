Медицинские работники, работающие с зараженными коронавирусом будут получать стимулирующие выплаты до конца сентября. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, вступает в силу 23 сентября.
«Кабмин продлил до конца сентября срок стимулирующих выплат медикам», — пишет «Парламентская газета».
Деньги получат:
- врачи,
- водители «скорой помощи»,
- средний медицинский персонал,
- фельдшеры,
- медсестры,
- врачи общей практики,
- инфекционисты,
- анестезиологи,
- реаниматологи.
Врачам заплатят 80 тысяч рублей в месяц, фельдшерам и медсестрам — 50 тысяч, младшему медперсоналу — 25 тысяч, пишет издание. Мишустин подписал постановление, предполагающее продление выплат медицинским работникам 14 сентября, пишет RT. Работников соцучреждений государство будет поддерживать до середины октября.
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