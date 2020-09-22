Российские врачи, работающие в «красной зоне», получат еще по 80 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медицинские работники, работающие с зараженными коронавирусом будут получать стимулирующие выплаты до конца сентября. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, вступает в силу 23 сентября.

«Кабмин продлил до конца сентября срок стимулирующих выплат медикам», — пишет «Парламентская газета».

Деньги получат:

врачи,

водители «скорой помощи»,

средний медицинский персонал,

фельдшеры,

медсестры,

врачи общей практики,

инфекционисты,

анестезиологи,

реаниматологи.

Врачам заплатят 80 тысяч рублей в месяц, фельдшерам и медсестрам — 50 тысяч, младшему медперсоналу — 25 тысяч, пишет издание. Мишустин подписал постановление, предполагающее продление выплат медицинским работникам 14 сентября, пишет RT. Работников соцучреждений государство будет поддерживать до середины октября.