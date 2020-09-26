26 сентября 2020

Соловьев назвал Навального вором. «В России его ждут дела»

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Владимир Соловьев пожелал Навальному скорейшего выздоровления Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев назвал блогера Алексея Навального вором. Об этом он заявил во время эфира программы «Соловьев Live» на YouTube.

«Мы не забываем, что он был и остался мелким кировским чиновником. Он, будучи чиновником у Никиты Белых вместе с Марией Гайдар, воровал. Мы помним только „Кировлес“, а там много чего еще было. Он никогда не мог отчитаться о своих доходах и образе жизни. Он вор и здесь его ждут дела», — сказал Соловьев. При этом телеведущий признался, что ему жаль Навального и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее председатель ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Соловьева потребовал арестовать Навального. По словам депутата, если блогер вернется в Россию, против него и его команды нужно возбудить уголовное дело по статье «распространение оружия массового поражения».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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