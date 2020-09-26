Сенатор раскрыл, за счет чего пенсии могут быть увеличены

Размер пенсий мог бы быть выше, если бы было меньше «серых» зарплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Пенсии в России вырастут, если в стране станет меньше «серых» зарплат. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

«Чем меньше будет „серых“ зарплат, тем более благополучен будет Пенсионный фонд», — приводит слова Рязанского «Свободная пресса». Он также отметил, что пенсионная система в России растет такими же темпами, как фонд зарплаты.

Сенатор добавил, что пенсионный фонд недополучает средства, так как некоторые отрасли, малый бизнес и самозанятые граждане платят взносы в неполном масштабе. Дефицит бюджета ПФР, по словам Рязанского, компенсирует государство. Он уточнил, что его размер составляет порядка 200 млрд, в то время как размер бюджета пенсионного фонда равен 10 трлн рублей.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что пенсии россиян могли бы быть выше на треть, если бы пенсионный возраст повысили еще десять лет назад, сообщает «Царьград» . В 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6,3%, что в полтора раза больше прогнозируемой в следующем году инфляции. По данным Минтруда, среднегодовой размер пенсии для пенсионеров в будущем году составит 17 432 рубля, передает агентство Nation News.