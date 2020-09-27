На Голубых озерах пострадал ребенок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На территории бывшего платного пляжа на Голубых озерах ребенок провалился в фекальную яму. Колодец не был закрыт. Об этом URA.RU рассказала мама шестилетнего мальчика, который пострадал.

«Мы приехали на берег, дети бегали невдалеке, когда я услышала крик. Сын провалился всей ногой в эту жидкую субстанцию. Успел выпрыгнуть, но сильно напугался», — рассказала женщина. Она уточнила, что от удара у ребенка большой синяк и они обратились к врачу.

Жительницу Кургана возмутило, что колодец после туалета оставлен открытым. Сверху лишь прикрыт ветками. «Рядом находятся бетонные блоки, неужели ими нельзя было прикрыть яму. Будьте осторожны, если кто-то поедет на Голубые», — отметила девушка.

Территорию пляжа у мэрии арендовал «Курганпарк». Получить комментарии в организации URA.RU не удалось, по номеру телефона ответили, что аппарат абонента не подключен к станции. В администрацию Кургана направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

В начале июня забор вокруг платного пляжа на Голубых озерах признали незаконным. Владельца территории обязали демонтировать самострой. Забор снесли. Но территорию тут же замусорили. В июне администрация города комментировала, что участок предоставлен в долгосрочную аренду юридическому лицу. Мэрия не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность арендатора. Поднимался вопрос о расторжении договора аренды.

Колодец, в который провалился ребенок Фото предоставлено читателем URA.RU