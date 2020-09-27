27 сентября 2020
26 сентября 2020
25 сентября 2020

В Свердловской области новый рекорд по заразившимся коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Число заболевших продолжает расти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 28 сентября выявлено 146 новых случаев заражений коронавирусом. Таких высоких показателей не было уже больше месяца: 147 случаев было зафиксировано 19 августа. Также растет число тяжелобольных и тех, кто находится в больницах в состоянии средней тяжести.

«Состояние 119 госпитализированных оценивается как тяжелое, 109 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 50 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов — 527», — сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. Число тяжелобольных непрерывно увеличивается с 24 сентября.

За сутки из больниц выписаны 70 человек. Общее число выздоровевших достигло 21 656 человек. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 28 862.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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