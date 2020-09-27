Пермяки заражаются коронавирусом быстрее, чем выздоравливают Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермяки значительно чаще стали заражаться коронавирусом — ежесуточный прирост на 20% выше, чем две недели назад. Если в ближайшие четыре дня в регионе будет выявляться по 90 новых случаев заболевания COVID-19 ежедневно (сейчас 71-75), то ситуация в крае будет развиваться по негативному сценарию. На основе этих данных URA.RU оценило шансы на введение нового тотального карантина.

Сейчас в Пермском крае коэффициент распространения инфекции (Rt) превышает единицу (1,014), а доля свободного коечного фонда — 25,2%. При этом общее число пациентов с COVID-19 в регионе составляет 2582 человека (из них в больнице — 1180), на карантине — 2148. По данным показателям Пермский край не соответствует даже первому, введенному в начале мая, этапу снятия ограничений (Rt > 1, коек < 50%).

О стабилизации ситуации и соответствующем прогнозе можно говорить при условии, если в ближайшие дни будет выявляться по 73-74 заболевших в сутки. В этом случае коэффициент распространения будет в районе единицы. Если же в крае будет заражаться коронавирусом по 58-59 человек в сутки, то это станет свидетельством спада заболеваемости (Rt < 0,8).

При ежесуточном выявлении более 88-89 новых случаев заболевания уже можно говорить о негативном сценарии развития событий в крае. В этом случае коэффициент распространения инфекции превысит 1,2, а в региональные власти могут вернуться к вопросу о введении новых ограничительных мер. Вплоть до введения нового тотального карантина, который действовал до начала мая.

Фото: Ритис Бараускас

Фото: Ритис Бараускас

Фото: Ритис Бараускас