28 сентября 2020

РФ грозит мусорный коллапс. Переработка может остановиться, места на свалках заканчиваются

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Рекультивация челябинской городской свалки РОСРАО. Челябинск, мусор, камаз, спецтехника, мусоровоз, тбо, грузовик, отходы, хлам, свалка, гора, тко, рекультивация свалки, мусорная свалка, отбросы
В 19 регионах могут прекратить работу компании по сбору отходов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Операторы по сбору твердых коммунальных отходов, которые обслуживают больше 15 млн человек в 19 регионах страны, могут прекратить работу из-за низкой собираемости платежей населения. Такие данные приводятся в отчете Счетной палаты.

«На уровне регионов основной источник инвестиций — это платежи населения, размер которых зависит от нормативов накопления ТКО и соответствующих тарифов. Однако здесь возникает проблема прозрачности этих расчетов. Как показал анализ, нормативы в разы отличаются даже в сопоставимых районах. Так, тарифный диапазон на услуги региональных операторов в 2019 году составлял от 244 до 1 411 рублей за один кубометр. Следствием стала низкая собираемость — 79% в 2019 году и 76% в первом полугодии 2020 года», — говорится в документе. В итоге существует риск, что 22 компании в 19 регионах могут прекратить работу.

Более того, как отмечает ведомство, уровень переработки отходов в стране не превышает 7%, а больше 90% отправляются на свалки и полигоны. Зачастую они не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют экологию, но даже их мощности иссекают: «В 32 регионах вместительность мусорных полигонов будет исчерпана в ближайшие 5 лет. К 2022 году — в 17 регионах».

Наиболее критическая ситуация в этом плане складывается в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском и Забайкальском краях, а также в Республике Бурятия, Еврейской автономной области, Республике Якутия, Новосибирской и Омской областях.

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© Служба новостей «URA.RU»
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