28 сентября 2020

В Госдуме хотят замедлить трафик Facebook и Twitter

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти РФ планируют замедлить работу Facebook и Twitter Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Госдуме хотят ужесточить ответственность зарубежных интернет-компаний за неисполнение российского законодательства. Речь идет о повышении штрафов и замедлении трафика сервисов по решению суда, что в первую очередь может коснуться Facebook и Twitter.

Над соответствующим законопроектом работает комитет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи. Инициатива предусматривает ужесточение ответственности за неисполнение российских законов в части хранения персональных данных, удаления противоправного контента и неуплаты налогов с деятельности на территории РФ.

«Речь идет о повышении фиксированных штрафов и введении штрафов с оборота в России или даже в мире, а также применении технических мер, например замедления трафика передачи данных. Финальная версия документа может быть официально внесена в октябре», — пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник. Над документом, как отмечается, работают эксперты во главе с председателем комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александром Журавлевым. В беседе с изданием он заявил, что в первую очередь предложения направлены на стимулирование Facebook, Twitter и Apple открывать представительства в РФ и хранить данные здесь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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