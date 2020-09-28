В Госдуме хотят замедлить трафик Facebook и Twitter

В Госдуме хотят ужесточить ответственность зарубежных интернет-компаний за неисполнение российского законодательства. Речь идет о повышении штрафов и замедлении трафика сервисов по решению суда, что в первую очередь может коснуться Facebook и Twitter.
Над соответствующим законопроектом работает комитет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи. Инициатива предусматривает ужесточение ответственности за неисполнение российских законов в части хранения персональных данных, удаления противоправного контента и неуплаты налогов с деятельности на территории РФ.
«Речь идет о повышении фиксированных штрафов и введении штрафов с оборота в России или даже в мире, а также применении технических мер, например замедления трафика передачи данных. Финальная версия документа может быть официально внесена в октябре», — пишет газета «
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