Музыкант Юрий Башмет заболел коронавирусом

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Юрий Башмет госпитализирован Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российский музыкант Юрий Башмет госпитализирован с коронавирусом. Артист находится в тяжелом состоянии.

«У Юрия Башмета подтвержден коронавирус», — передает «Пятый канал». Музыкант госпитализирован. Состояние артиста оценивается как тяжелое, он страдает одышкой. Вместе с ним в больницу также обратилась супруга.

Юрий Башмет — советский и российский альтист и дирижер, носит звание народного артиста СССР. Музыкант является лауреатом Государственной премии СССР и четырех государственных премий РФ, а также обладателем премии «Грэмми».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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