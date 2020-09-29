Музыкант Юрий Башмет заболел коронавирусом

Юрий Башмет госпитализирован Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российский музыкант Юрий Башмет госпитализирован с коронавирусом. Артист находится в тяжелом состоянии.

«У Юрия Башмета подтвержден коронавирус», — передает «Пятый канал». Музыкант госпитализирован. Состояние артиста оценивается как тяжелое, он страдает одышкой. Вместе с ним в больницу также обратилась супруга.

Юрий Башмет — советский и российский альтист и дирижер, носит звание народного артиста СССР. Музыкант является лауреатом Государственной премии СССР и четырех государственных премий РФ, а также обладателем премии «Грэмми».