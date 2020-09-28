28 сентября 2020

Источник: в администрации Челябинска готовится отставка. Уходит чиновник, работавший при шести мэрах

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по подготовке мероприятий к проведению саммита ШОС и БРИКС в 2020 году. Челябинск, руденко александр
Александр Руденко уезжает в Москву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник управления по стратегическому планированию, экономике и инвестициям мэрии Челябинска Александр Руденко уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии. Руденко переезжает в Москву, на новую работу. В мэрии он проработал 22 года, за это время в городе шесть раз менялась власть.

«Он уже дорабатывает последние дни, — сообщил инсайдер. — Но никому не говорит, где и кем будет работать в Москве. Причины ухода не озвучивает». Связаться с Руденко не удалось. В пресс-службе мэрии информацию об уходе начальника управления экономики не комментируют.

Руденко поступил на работу в мэрию Челябинска в 1998 году после окончания института и службы в армии. Занял должность ведущего специалиста комитета по экономики. Позже комитет был преобразован в управление, которое Руденко возглавил в 2002 году. С марта 2013 года по март 2015 года Руденко занимал должность вице-мэра по экономике.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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