Зюганов поддержал задержанного сына экс-губернатора Левченко

Геннадий Зюганов возмущен обысками в семье Сергея Левченко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался в поддержку сына экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, задержанного по подозрению в мошенничестве. Политик удивлен и возмущен обысками их семьи в рамках расследования дела Левченко-младшего.

«Вчера Левченко вместе с женой встретили рано утром у трапа самолета, и 10 человек обшаривали квартиру под надуманным предлогом, что якобы его сын способствовал одному из предпринимателей увести энную сумму денег», — сказал Зюганов РИА «Новости».

Сын Левченко, по мнению политика, был арестован «под надуманным предлогом», а семью «обыскали с ног до головы, ничего не найдя». Также в речи Зюганов высказал возмущение и удивление президенту.

Депутата заксобрания Иркутской области от КПРФ Андрея Левченко задержали 28 сентября. Сегодня, 29 сентября, будет проходить суд, где ожидается избрание меры пресечения. Сын чиновника обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.