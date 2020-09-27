27 сентября 2020

Арестован сын бывшего российского губернатора. «Ущерб на 185 миллионов рублей»

© Служба новостей «URA.RU»
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Арестованный депутат является сыном бывшего главы Иркутской области Сергея Левченко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

СК РФ заявил о задержании депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, являющегося сыном бывшего главы региона. По данным следствия, он подозревается в хищении в особо крупном размере из регионального Фонда капремонта.

«Установлена причастность депутата Законодательного Собрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере», — сообщили в Следственном комитете.

В рамках уголовного дела, фигурантом которого является Левченко, ранее было предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. Следствие считает, что бизнесмен с помощью подложных документов выиграл тендер на ремонт и замену лифтового оборудования и лифтовых шахт в Иркутской области.

Затем, по версии следствия, Хамуляк вместе с Левченко заключил договор с зарубежной компанией на поставку лифтового оборудования на сумму в 167 миллионов рублей, которые выделили из регионального Фонда капстроительства. В дальнейшем с помощью подставных компаний стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена до 319 миллионов, полагают следователи.

По данным следствия, Хамуляк и Левченко неоднократно представляли в Фонд капстроительства отчетные документы с заведомо завышенной стоимостью ремонта. Таким образом, фонду нанесли ущерб в 185 миллионов рублей.

Андрей Левченко является сыном бывшего иркутского губернатора Сергея Левченко. В декабре прошлого года глава региона подал в отставку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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