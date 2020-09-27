СК РФ заявил о задержании депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, являющегося сыном бывшего главы региона. По данным следствия, он подозревается в хищении в особо крупном размере из регионального Фонда капремонта.
«Установлена причастность депутата Законодательного Собрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере», — сообщили в Следственном комитете.
В рамках уголовного дела, фигурантом которого является Левченко, ранее было предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. Следствие считает, что бизнесмен с помощью подложных документов выиграл тендер на ремонт и замену лифтового оборудования и лифтовых шахт в Иркутской области.
Затем, по версии следствия, Хамуляк вместе с Левченко заключил договор с зарубежной компанией на поставку лифтового оборудования на сумму в 167 миллионов рублей, которые выделили из регионального Фонда капстроительства. В дальнейшем с помощью подставных компаний стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена до 319 миллионов, полагают следователи.
По данным следствия, Хамуляк и Левченко неоднократно представляли в Фонд капстроительства отчетные документы с заведомо завышенной стоимостью ремонта. Таким образом, фонду нанесли ущерб в 185 миллионов рублей.
Андрей Левченко является сыном бывшего иркутского губернатора Сергея Левченко. В декабре прошлого года глава региона подал в отставку.
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