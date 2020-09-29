Протоиерей Дмитрий Смирнов попал в реанимацию. Об этом сообщил священник и сотрудник скорой помощи Феодорит Сенчуков.
«Прошу молитв о здравии тяжко болящего протоиерея Димитрия Смирнова», — заявил Сенчуков «Комсомольской правде». Он подчеркнул, что священник болен не коронавирусом.
Смирнов уже переносил COVID-19. В соцсетях распространялись фотографии священника в инвалидной коляске, пишет агентство Nation News.
Ранее Смирнов прославился рядом резонансных высказываний. В частности, священник назвал женщин, вступающих в гражданский брак, бесплатными проститутками и заявил, что девочкам не нужно образование. Также Смирнов призывал игнорировать пандемию коронавируса и отправляться на службу, напоминает телеканал 360.
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