Протоиерей Дмитрий Смирнов попал в реанимацию

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Приближенные священника отметили, что он не болен коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Протоиерей Дмитрий Смирнов попал в реанимацию. Об этом сообщил священник и сотрудник скорой помощи Феодорит Сенчуков.

«Прошу молитв о здравии тяжко болящего протоиерея Димитрия Смирнова», — заявил Сенчуков «Комсомольской правде». Он подчеркнул, что священник болен не коронавирусом.

Смирнов уже переносил COVID-19. В соцсетях распространялись фотографии священника в инвалидной коляске, пишет агентство Nation News.

Ранее Смирнов прославился рядом резонансных высказываний. В частности, священник назвал женщин, вступающих в гражданский брак, бесплатными проститутками и заявил, что девочкам не нужно образование. Также Смирнов призывал игнорировать пандемию коронавируса и отправляться на службу, напоминает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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