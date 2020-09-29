Петр Порошенко сообщил о болезни в своем Facebook
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Бывший президент Украины Перт Порошенко заразился коронавирусом. Об этом политик сообщил в своем Facebook.
«Получил положительный тест на COVID», — написал Порошенко. Он отметил, что за последние шесть лет переносил любые болезни «на ногах». Теперь, добавил экс-президент Украины, вынужден лечиться дома.
Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заразилась COVID-19. Ее даже пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, напоминает «Дни.ру».
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