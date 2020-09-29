Порошенко заразился коронавирусом

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Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петр Порошенко сообщил о болезни в своем Facebook Фото: пресс-служба президента Украины
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Бывший президент Украины Перт Порошенко заразился коронавирусом. Об этом политик сообщил в своем Facebook.

«Получил положительный тест на COVID», — написал Порошенко. Он отметил, что за последние шесть лет переносил любые болезни «на ногах». Теперь, добавил экс-президент Украины, вынужден лечиться дома.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заразилась COVID-19. Ее даже пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, напоминает «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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