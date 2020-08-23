Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. По данным СМИ, COVID-19 также заразились члены ее семьи.
«Помимо Тимошенко, инфекцию выявили у ее дочери Евгении и мужа Артура Чечеткина», — пишет «РБК-Украина». Где и когда именно заразилась Тимошенко — пока не известно. Также неизвестно, в каком состоянии она пребывает и как проходит лечение.
За время пандемии в Украине подтвердили уже 104 958 случаев болезни. Страна занимает 28-е место в списке стран, где выявлены заболевшие COVID-19.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса может завершиться менее чем за два года. Виновниками в распространении COVID в организации назвали молодых людей, которые не носят маски и не соблюдают дистанцию. Как заявили в ВОЗ, ключевыми элементами в борьбе с пандемией являются лидеры государств, которые должны предпринять необходимые меры, а также граждане, которые должны их соблюдать, пишет
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