Попова рассказала, будет ли в России новый карантин

Анна Попова считает, что повторный карантин не нужен Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вводить карантин в России нет оснований, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в шести федеральных округах из восьми нет значительных изменений по заболеваемости коронавирусом.

«В шести из восьми федеральных округов значимых изменений в состоянии и в цифрах по заболеваемости нет. Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет», — заявила Попова программе «Поздняков» на НТВ.

Она также отметила, что не видит необходимости менять рекомендации по профилактике коронавируса для бизнеса и других сфер. Глава Роспотребнадзора добавила, что коронавирус мутирует очень медленно, и сильных изменений в нем не наблюдается. По ее мнению, осенью у россиян более сильный иммунитет после отпусков, витаминов, овощей и фруктов.

Ранее Попова заявила, что порядка четверти жителей Москвы имеют антитела к коронавирусу. По ее словам, нынешний прирост случаев инфицирования в России заранее прогнозировался, так как у этого заболевания четко выражена сезонная активность, передает «Национальная служба новостей».