Фургал пожаловался на проблемы со зрением в СИЗО

Правозащитники просят отвести Фургала к врачу-офтальмологу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Обвиняемый в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и бывший сенатор Рауф Арашуков, арестованный за участие в преступном сообществе и убийство, пожаловались на проблемы со зрением. Об этом заявила член общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Фургал и Арашуков жалуются на то, что у них падает зрение, им необходимы консультации офтальмологов», — рассказала правозащитница РИА «Новости». Однако, по ее словам, в СИЗО «Лефортово», где находятся арестованные, нет врача-офтальмолога.

Ранее на проблемы со зрением также жаловался обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, который содержится в том же изоляторе. Правозащитники утверждают, что арестованным необходимы дополнительные лампы в камерах.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске, пишет Life . Он и его соратники обвиняются в организации убийств бизнесменов в середине «нулевых». Также бывшего чиновника проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краёв, а также в Амурской области. Сам Фургал свою вину отрицает. На свою невиновность он намекал, рассказывая анекдот про сон в гостинице, пишет агентство Nation News.