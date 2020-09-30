Фургал пожаловался на проблемы со зрением в СИЗО

Обвиняемый в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и бывший сенатор Рауф Арашуков, арестованный за участие в преступном сообществе и убийство, пожаловались на проблемы со зрением. Об этом заявила член общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
«Фургал и Арашуков жалуются на то, что у них падает зрение, им необходимы консультации офтальмологов», — рассказала правозащитница РИА «Новости». Однако, по ее словам, в СИЗО «Лефортово», где находятся арестованные, нет врача-офтальмолога.
Ранее на проблемы со зрением также жаловался обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, который содержится в том же изоляторе. Правозащитники утверждают, что арестованным необходимы дополнительные лампы в камерах.
Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске, пишет
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