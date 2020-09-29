В Свердловской области есть все условия для возвращения карантина

У медиков работы только прибавляется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 30 сентября выявлено 149 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Количество заразившихся растет уже неделю, при этом число зараженных намного выше, чем во время пика эпидемии, а количество госпитализированных выросло с начала сентября почти на 700 человек.

«Состояние 98 госпитализированных оценивается как тяжелое, 95 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 476», — сообщили в штабе. Также там сообщили, что зарегистрировано четыре смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 601. Выписано из больниц 72 человека. Всего выздоровело 21 797 больных. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 29 154.

Число заболевших и госпитализированных, по данным уральского полпредства, растет URA.RU

Согласно данным уральского полпредства, накануне в больницах находилось 2 904 свердловчан (более свежих данных пока нет). При этом на 1 сентября число госпитализированных было намного меньше — 2207.

В Свердловской области зараженных больше, чем на пике эпидемии Фото: скрин coronavirus-monitor.ru

Также растет число зараженных коронавирусом жителей региона. По данным полпредства, в области 6 030 жителей находятся под наблюдением медиков. Согласно данным coronavirus-monitor.ru, число болеющих свердловчан приближается к семи тысячам, таких цифр не было даже на пике заболеваемости (максимальное количество — шесть тысяч заболевших 13 июля).