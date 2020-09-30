Строгих карантинных мер в администрации президента РФ нет, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Не все участники встреч и мероприятий с президентом РФ Владимиром Путиным проходят двухнедельный карантин. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Кто-то проходит двухнедельный карантин, кто-то несколько дней, кто-то вообще без карантина. Все зависит от человека, его графика, эпидемиологической обстановки в каждом отдельном офисе и министерстве», — объяснил Песков журналистам во время конференц-колла.

Также представитель Кремля рассказал, что в администрации президента РФ нет строгих карантинных мер из-за распространения коронавируса. «В администрации президента есть заболевшие, есть переболевшие, есть болеющие. Но особых мер карантина нет. Есть только постоянный процесс тестирования в регулярном режиме, но это связано со спецификой работы», — заключил Песков.

По официальным данным, 30 сентября в России выявили 8 481 новый случай коронавируса. Всего в стране нарастающим итогом зафиксировано 1 176 286, напоминает RNS.