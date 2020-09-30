Россия будет вмешиваться в президентские выборы в США за Дональда Трампа, уверен Майкл Бом Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

На предстоящих выборах президента США Россия будет вмешиваться в пользу действующего главы государства Дональда Трампа. Китай и Иран в свою очередь будут влиять на голосование в пользу кандидата от партии демократов Джо Байдена. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил независимый американский журналист Майкл Бом.

Журналист напомнил слова главы ФБР Кристофера Рэя, который заявил, что Россия, Китай и Иран попробуют повлиять на выборы президента США. «Если речь идет о России, это явно в пользу Трампа. Если речь идет о Китае и Иране, они ненавидят Трампа, поэтому они, якобы, вмешиваются в пользу Байдена», — объяснил Бом. Таким образом, получается баланс в расстановке сил, посмеялся он.

Бом считает, что после выборов 2016 года, страны, которые будут вмешиваться в голосование, будут действовать тише. «Речь идет именно о незаконной манипуляции общественным мнением, то есть это создание фейковых аккаунтов и так далее», — полагает он.

Прошедшие первые дебаты между Трампом и Байденом сложно назвать «дебатами», отметил Майкл Бом. «Перебранка, переход на личности, то есть это не типичные дебаты. Пожар, одним словом. Это не должно никого удивлять, потому что мы ожидали этого от Трампа. Я думаю, Трамп виноват в этом. Он с самого начала установил, как эти дебаты будут проходить», — сказал американский журналист.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. От республиканской партии за кресло главы государства борется действующий лидер США Дональд Трамп, от демократической партии — Джо Байден. В ходе первых дебатов между кандидатами, Байден назвал Трампа «щенком Путина», передает RNS.