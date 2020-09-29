Звезды «Орла и решки» сняли выпуск про ЯНАО

Глава Салехарда Алексей Титовский (слева) встретился с ведущими «Орла и решки» Фото: Алексей Титовский, Instagram

Один из грядущих выпусков тревел-шоу «Орел и решка» будет посвящен Салехарду. Об этом рассказал мэр столицы ЯНАО Алексей Титовский на своей странице в Instagram. На съемках с градоначальником встретились звездные ведущие передачи Тимур Родригес и Регина Тодоренко.

Выпуск был снят еще в августе, уточнил Титовский. Тогда и Родригес, и Тодоренко публиковали в соцсетях фотографии из Салехарда, однако официально о готовящемся выпуске нигде не сообщалось. «Ребята остались под большим впечатлением от нашего края, от тех традиций и устоев народов Севера, которые живы по сей день, от нашего города на Полярном круге. Нам действительно есть что показать и чем удивить», — написал Титовский.

Когда именно выпуск о Салехарде выйдет в эфир, пока не раскрывается. О запуске нового сезона накануне объявила Тодоренко в своем профиле в Instagram. Проект посвящен путешествиям по городам России. Первый эпизод вышел 29 сентября, в нем ведущие посетили Астрахань.