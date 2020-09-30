Пастух из калмыкского поселка Улан-Хол получит один миллион рублей за помощь в поимке преступников, сбежавших из колонии в Дагестане. Он сообщил о местонахождении беглецов.
Ранее сообщалось, что 22 сентября из ИК-2 УФСИН России по Республике Дагестан сбежало шесть человек. 30 сентября их задержали сотрудники МВД.
Сбежавшие заключенные шли вдоль железной дороги, наткнулись на пастуха и попросили подвезти их до деревни. «Пастух привез их в город Лагань Республики Калмыкия, а после позвонил в полицию и рассказал, где они находятся. Мужчина сразу же узнал их», — передает «Пятый канал». Отмечается, что расстояние между Калмыкией и столицей Дагестана составляет около 500 километров.
Наградить пастуха распорядился лично глава Дагестана Владимир Васильев. Он получит один миллион рублей.
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