Поймать заключенных из Дагестана помог пастух из Калмыкии. Ему заплатят миллион. ВИДЕО

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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, мвд, шеврон, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
МВД задержало дагестанских беглецов в Калмыкии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пастух из калмыкского поселка Улан-Хол получит один миллион рублей за помощь в поимке преступников, сбежавших из колонии в Дагестане. Он сообщил о местонахождении беглецов.

Ранее сообщалось, что 22 сентября из ИК-2 УФСИН России по Республике Дагестан сбежало шесть человек. 30 сентября их задержали сотрудники МВД.

Сбежавшие заключенные шли вдоль железной дороги, наткнулись на пастуха и попросили подвезти их до деревни. «Пастух привез их в город Лагань Республики Калмыкия, а после позвонил в полицию и рассказал, где они находятся. Мужчина сразу же узнал их», — передает «Пятый канал». Отмечается, что расстояние между Калмыкией и столицей Дагестана составляет около 500 километров.

Наградить пастуха распорядился лично глава Дагестана Владимир Васильев. Он получит один миллион рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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