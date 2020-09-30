Сбежавшие из колонии в Дагестане зеки задержаны

Все преступники, сбежавшие из дагестанской колонии, задержаны Фото: Анна Майорова © URA.RU

Шесть заключенных, которые сбежали из колонии в Дагестане, пойманы. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН РФ.

«Шестеро осужденных, совершивших побег из ИК-2 УФСИН России по Республике Дагестан, задержаны», — приводит слова пресс-бюро ведомства ТАСС. Там добавили, что в связи с побегом заключенных в УФСИН по Дагестану прибыл директор ФСИН Александр Калашников. Он провел совещание с руководством ведомства республики, отметили в пресс-бюро.

23 сентября шестеро заключенных сбежали из колонии в дагестанском поселке Шамхал. Четверо из шести были осуждены к длительным срокам за наркотических преступления, двое — за убийства. Преступники сбежали с помощью собственноручно вырытого подкопа, уточняет агентство Nation News.