Из-за войны в Карабахе диаспоры собирают срочную встречу в Перми

Представители диаспор обсудят конфликт в Нагорном Карабахе Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Представители армянских и азербайджанских общественных объединений Прикамья проведут встречу из-за событий в Нагорном Карабахе. Об этом URARU рассказал председатель РОО «Центр армянской культуры Пермского края», депутат краевого парламента Вагаршак Сарксян. Он отметил, что точная дата встречи пока не назначена.

«Встреча с [представителями азербайджанской диаспоры] пока не было, но она планируется в ближайшее время. Пока ведем консультации, азербайджанцы открыты к диалогу», — отметил Сарксян, подчеркнув, что в ходе встречи акцент будет сделан на необходимости «не допустить различных провокаций внутри региона».

Также по словам Сарксяна, пермские армяне намерены собрать гуманитарную помощь для отправки в Армению — «в первую очередь продукты питания и медикаменты».

В свою очередь руководитель РОО «Содействие азербайджанцам Пермского края» Яшар Гурбанов заявил агентству, что пока ему не поступало предложение о встрече со стороны армянской диаспоры. «Пока мне никто не сказал об этом, потому что любая встреча согласуется в администрации губернатора и силовых структурах. Хотя, мы с представителями армянской диаспоры на связи, периодически встречаемся», — подчеркнул Гурбанов.

Он разделил точку зрения своего коллеги, заявив о том, что несмотря на обострение карабахского конфликта, разногласий между двумя диаспорами в крае быть не должно. «Могу от лица всех азербайджанцев, проживающих в регионе, с уверенностью сказать: никаких провокаций быть не должно. Мой долг за этим следить», — пояснил Гурбанов.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Сообщалось, что обе стороны несут потери. Жертвы есть и среди мирного населения. Оба государства — Армения и Азербайджан, а также непризнанный Нагорный Карабах — ввели военное положение. Москва призвала стороны к мирному урегулированию ситуации.