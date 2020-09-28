В Кремле отреагировали на конфликт в Карабахе

Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал прекратить боевые действия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе является поводом для беспокойства Москвы и других стран. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Вчера день был омрачен чрезвычайным обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Эта ситуация — повод для серьезнейшего беспокойства Москвы и других стран», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, глава МИД РФ Сергей Лавров с первых часов обострения ситуации был в контакте с коллегами из Еревана и Баку. Также по инициативе армянской стороны российский лидер Владимир Путин поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. «Считаем, что боевые действия должны быть незамедлительно прекращены, а процесс урегулирования конфликта и его последствий должен перейти в политически-дипломатическое русло», — заключил представитель Кремля.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, напоминает «Утро.ру». Сообщалось, что обстрелу подверглись как населенные пункты, так и места дислокации военных с обеих сторон. Есть жертвы среди военных и мирного населения, уточняет «Дни.ру». Оба государства — Армения и Азербайджан, а также непризнанный Нагорный Карабах, — ввели военное положение.