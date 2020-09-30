Главный медицинский долгострой ХМАО некому завершить

Подрядчику не хватает людей, несмотря на то, что деньги на проект поступают вовремя и в полном объеме Фото: информационно-аналитическое управление Думы автономного округа

Центральную окружную больницу в Нижневартовске на 1100 коек некому строить. Из-за этого компания «Монолитстрой», ответственная за возведение двух главный зданий больницы, хозблока, гаража и цеха утилизации медицинских отходов, срывает сроки строительства. Об этом URA.RU рассказала депутат думы ХМАО Наталья Западнова.

«Чтобы освоить финансирование 2020 года, компании до конца года нужно выполнить работ на 2,8 млрд рублей. На объекте трудятся 370 человек, что явно недостаточно для выполнения госконтракта в установленные сроки, следует увеличить количество рабочих до 700 человек», — добавила Западнова.

В настоящее время завершена установка окон, завершается монтаж витражей и облицовка фасадов, укладываются кирпичные перегородки внутри, штукатурятся стены, идут работы по устройству инженерных систем. По мнению кураторов проекта, общая готовность объекта — 50%. Похожая ситуация и со второй очередью больницы, включающей в себя инфекционный корпус и нескольких зданий. Их возведением занимается ООО «Версо-Монолит», которые освоили уже 95% от суммы контракта.

«Ввод в эксплуатацию второй очереди строительства планируется в ноябре 2020 года. Но, к сожалению, работы подрядчик ООО „Версо-Монолит“ ведет очень медленно, на площадке второй очереди строительства трудятся не более 20 рабочих», — отметил депутат думы ХМАО Владислав Фоменко.

Ранее URA.RU писало, что во время проектирования центральной окружной больницы Нижневартовска разработчики не спроектировали склад для медикаментов и оборудования. Выяснилось это только через 12 лет строительства.