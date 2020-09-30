Электричество в России может подорожать почти на 10%

При пессимистичном сценарии цены вырастут на 9,4% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Электричество в России может подорожать на 9,4%. Об этом свидетельствует прогноз «Совета рынка» (регулятор энергорынков), который строился исходя из роста энергопотребления на 1,6% ежегодно до докризисных уровней в 2023 году, а затем — на 0,1—0,5% в год.

«По пессимистичному сценарию, скачок ожидается уже в 2025 году — почти на 6%, а в 2026-м сразу на 9,4%, затем показатель пойдет постепенно вниз и в 2032 году составит 4,4%», — передает газета « Коммерсант ».

Однако согласно базовому сценарию, в 2027—2032 годах стоимость электричества вырастет лишь на 4%. Пик роста — на 5% — произойдет в 2029 году. В регуляторе уточнили, что в базовом сценарии учли влияние уже запущенных механизмов, в том числе программы модернизации старых ТЭС и первую программу поддержки ВИЭ. А в пессимистический сценарий добавлены программы, по которым еще нет решения: модернизация ТЭС на Дальнем Востоке, строительство новых АЭС и другие.

27 сентября стало известно, что с 2021 года в России будут повышены тарифы на электричество и газ. Прогноз о повышении цен на коммунальные услуги одобрило правительство РФ. Планируется, что размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по РФ сохранится на уровне 5% ежегодно. После этого глава КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести мораторий на рост цен за услуги ЖКХ. Он уточнил, что у многих россиян на оплату ЖКУ уходит до 40% семейного бюджета и больше.