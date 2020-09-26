В России вырастут цены на газ и электричество

Тарифы на электричество вырастут на 5%, на газ — на 3% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С 2021 года в России будут повышены тарифы на электричество и газ. Прогноз о повышении цен на коммунальные услуги одобрило правительство РФ.

«В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по РФ сохранится на уровне 5% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения», — указано в прогнозе Минэкономразвития до 2023 года.

Также с июля 2021 года на 3% подорожают тарифы на газ. Кроме коммунальных услуг, вырастут цены на пассажирские железнодорожные перевозки. С января 2021 года проезд в поездах и электричках подорожает на 3,7%. Предложения Минэкономразвития уже одобрило российское правительство.

Индексация цен на электричество и газ началась в России в августе 2020 года, напоминает агентство Nation News. Каждый год тарифы будут повышаться. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев утверждает, что благодаря этому у ресурсоснабжающих организаций будут средства на проведение плановых ремонтов сетей и на развитие инфраструктуры, передает RT.