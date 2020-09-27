27 сентября 2020

Зюганов предложил ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зюганов геннадий
По мнению Зюганова, оплата услуг ЖКХ не должна превышать 10% бюджета семьи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России следует ввести мораторий на рот тарифов ЖКХ. С таким предложением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов после новости о росте цен на электричество.

«У многих россиян на оплату ЖКУ уходит до 40% семейного бюджета и больше. В Австрии, Венгрии и Польше, например, эти же расходы составляет около 10%, в Швеции — менее 4%. В этой связи КПРФ предлагает ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ, оплата услуг которого должна не превышать 10% семейного бюджета», — написал лидер КПРФ в своем Telegram-канале.

Сегодня стало известно, что с 2021 года в России будут повышены тарифы на электричество и газ. Прогноз о повышении цен на коммунальные услуги одобрило правительство РФ. Планируется, что размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по РФ сохранится на уровне 5% ежегодно. Также с июля 2021 года на 3% подорожают тарифы на газ. Кроме коммунальных услуг, вырастут цены на пассажирские железнодорожные перевозки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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