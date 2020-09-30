В российском регионе создадут министерство счастья

В ведомстве будут работать над счастьем и благополучием жителей региона Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Камчатском крае создадут министерство счастья. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов.

«Официально полное название [ведомства] — министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращенно это именно про счастье», — приведены слова Солодова на сайте правительство региона. По словам губернатора, ему важно сделать этот переход, чтобы уйти от «министерства обиженных и обездоленных». Власти намерены заниматься людьми, находящимися в сложной ситуации, и сделать все для их благополучия и счастья.

Владимир Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края 21 сентября. На выборах главы региона, прошедших 13 сентября, он набрал 80,51% голосов. Губернатор запустил реформу структуры правительства региона, а до выборов ввел социальные карты жителя края и подарки для новорожденных.