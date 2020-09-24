Политолог назвал технологию, обеспечившую власти успех на выборах

На губернаторских выборах 2020 года победили все кандидаты от власти Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Кремлевская «школа губернаторов» доказала свою эффективность на выборах 2020 года, которые прошли в сентябре, считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его словам, победа всех девяти временно исполняющих обязанности глав регионов — заслуга кадровой программы.

«По прошедшим выборам можно отметить результат кадровой политики президента [Владимира Путина] и заслугу „школы губернаторов“. Она дает кандидатов, которые проходят отбор голосованием, и избиратели им доверяют. Все кандидаты обладают разными навыками, но факт в том, что все они с хорошим результатом закончили выборы», — сказал URA.RU Олег Бондаренко.

Напомним, 24 сентября президент России Владимир провел встречу с избранными губернаторами. Из 20 глав, победивших на сентябрьских выборах, 9 участвовали в кампании в качестве врио губернаторов. Собеседники агентства в политсреде отмечают, что каждый из врио до выборов успел глубоко погрузиться в региональную проблематику. К примеру, Игорь Кобзев (Иркутская область) активно работал в затопленном Тулуне, Александр Цыбульский (Архангельская область) закрыл проект мусорного полигона в Шиесе, Дмитрий Махонин (Пермский край) возродил футбольный клуб «Амкар», Владимир Солодов (Камчатка) ввел социальные карты жителя края и подарки для новорожденных.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе программ корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.