30 сентября 2020
29 сентября 2020

Житель ХМАО зарезал приятеля из-за разлитого компота

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, следственный комитет
Следователи устанавливают всю картину произошедшего Фото: Илья Московец © URA.RU

41-летний житель поселка Сытомино (Сургутский район) убил односельчанина за то, что тот пролил компот во время вечеринки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

Подозреваемый вместе с 53-летним приятелем распивали алкоголь. В разгар веселья житель Сытомино разлил компот. «На фоне алкогольного опьянения оппонентов конфликт перерос в драку, в ходе которой злоумышленник взял со стола кухонный нож и нанес им не менее шести ударов в область шеи и других частей тела потерпевшего, от которых тот скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе СК по ХМАО.

Сейчас злоумышленник взят под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. В силовом ведомстве уточнили, что ранее подозреваемый уже был осужден за нанесение побоев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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