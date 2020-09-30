Расстрелявшему сослуживца срочнику смягчили приговор

В Чите гарнизонный военный суд смягчил обвинение тюменскому срочнику Рамилю Шамсутдинову, осенью 2019 года устроившему расстрел сослуживцев в военной части. Об этом URA.RU сообщил адвокат солдата Равиль Тугушев.
«Обвинение Шамсутдинова было смягчено по одному пункту. В нем фигурировали гематомы и ссадины у одного из пострадавших. Но они образовались за сутки до инцидента, поэтому суд принял решение исключить этот факт», — сообщил агентству защитник. Побои были убраны из дела по ходатайству гособвинителя. Как отмечает адвокат срочника, существенного влияния на дело этот факт не оказывает.
Рамиль Шамсутдинов обвиняется по двум статьям уголовного кодекса — в «покушении на убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом», а также «убийство двух или более лиц». Как предполагает следствие, в октябре 2019 года Шамсутдинов напал на сослуживцев с оружием после караула. После серии произведенных выстрелов погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Шамсутдинов признал свою вину и назвал причиной нападения издевательства со стороны срочников и офицеров.
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